模倣品摘発、３年連続３万件超＝人気シールや万博グッズなど―昨年

財務省は６日、２０２５年に全国の税関で偽ブランド品など知的財産侵害物品の輸入を差し止めた件数が３万１７６０件だったと発表した。１９８７年の公表開始以来、３番目の多さ。前年比３．８％減少したものの、３年連続で３万件を超えた。

地域別に見ると、中国からの輸入が８２．８％と最多で、ベトナム、韓国が続いた。

差し止め点数は４１．１％減の７６万３５０４点。摘発した物品の中には、人気の「ボンボンドロップシール（ボンドロ）」を模倣したとみられるものや、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の偽物のぬいぐるみなどがあった。

２２年１０月、個人使用を目的とした模倣品の輸入も差し止められるようになった。同省の担当者は「国境を越えたインターネット通販で模倣品が取引される事例が見受けられる。極端に価格が安いものや、品質・保証が十分に確認できない場合は購入を避けてほしい」と呼び掛けている。

税関で差し止められたシールの模倣品＝６日、財務省

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]