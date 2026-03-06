中堅企業の女性幹部、日本は２割＝登用率、世界に見劣り―海外調査・国際女性デー

Newsfrom Japan

日本の中堅企業の女性幹部登用率は２１．５％―。国際的な会計事務所グループのグラントソントン（本部ロンドン）が６日公表したジェンダー平等に関する調査結果によると、日本は前年比３．１ポイント上昇したものの、世界３５カ国の登用率３２．９％に大きく水をあけられ、全体の３４位にとどまった。

国別に見ると、南アフリカが４７．３％で首位。中国は３２．７％で２６位、米国は３１．１％で２９位だった。最下位は２１．１％の韓国。

世界でジェンダー平等に積極的な企業のうち、売上高が前年比５％超伸びた割合は７割を占め、取り組みの縮小を検討する企業の４割を大きく上回った。グラントソントンは「ジェンダー平等に前向きな企業ほど事業が好調な傾向にある」と指摘。日本企業に対し、「女性管理職比率を公表するなど施策の『見える化』に取り組むべきだ」と提言した。

調査は昨年７～１０月に実施。日本では従業員１００人以上１０００人未満の１４０社から回答を得た。

国際女性デー２０２６

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]