「未来に託す希望」新たに＝東日本大震災１５年追悼コンサート―ロンドン

Newsfrom Japan

【ロンドン時事】東日本大震災が発生から１５年を迎えるのを前に、ロンドン市内の教会で６日、在英邦人らによる追悼コンサート「希望の響き ３．１１がつなぐ世界の祈り」が開かれた。参加者らは被災者の実話に基づく朗読劇や歌を披露。悲しみを乗り越えて未来に希望を託す大切さを訴えた。

朗読劇「糸電話」は、幼稚園の送迎バスが津波に巻き込まれ、当時６歳だった姉を亡くした宮城県石巻市出身の佐藤珠莉さん（１８）の体験を描いた短編小説が題材。ピアノの調べとともに、震災の記憶をとどめながら夢を見詰めて強く生きようと誓った佐藤さんの思いが表現された。

コンサートでは子供らが合唱に参加し、支え合う大事さを訴えた。また、地元オーケストラが日本のアニメ「宇宙戦艦ヤマト」のテーマ曲を演奏。観客から拍手喝采を浴びた。

イベントを企画したロンドン在住の歌手、鈴木ナオミさんは「音楽は心の奥にある生きる力を呼び覚ます」と強調。参加したビクトリア・ボーウィック元ロンドン副市長は「音楽の力と英日友好を強く感じた」と語った。

６日、ロンドンで開かれた東日本大震災の追悼コンサート

