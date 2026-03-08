除去土壌の再生利用「安全示す」＝牧野復興相インタビュー

Newsfrom Japan

牧野京夫復興相は、東日本大震災から１５年を迎えるのを前に時事通信などのインタビューに応じた。東京電力福島第１原発事故に伴う除染で生じた除去土壌の再生利用について「まず国が安全だと示さなくてはならない」と述べ、全国展開に向け対応を推進する考えを強調した。

―福島県内の中間貯蔵施設に保管されている除去土壌の県外最終処分を実現するためにどのように取り組むか。

日本全体の課題だと思ってもらう努力をしていく。（再生利用に関し）全国で除去土壌を受け入れてもらうには、まず国が利用して安全だということを示さなくてはならない。各省庁の出先機関も含め、利用を促進したい。

―福島県内の帰還困難区域の避難指示解除の見通しは。

希望した方々が帰還できるように除染と生活環境の整備を進めている。順次、避難指示を解除していく。

―岩手県と宮城県の復興の完了に向けてどのような取り組みが必要か。

道路、鉄道、港湾、漁港といったハード面の整備はほとんど終わったが、（被災者の）心のケアは国がこれからも関わっていかなければならない。

―震災の教訓の伝承と風化防止のために何を行っていくか。

震災の教訓を（能登半島地震で被災した）能登など他の地域で共有、発信するためのシンポジウムを開催していく。

―２０２６年中に設置される防災庁に復興庁のノウハウをどのように共有していくか。

復興庁は官民連携で被災地を支援し、ワンストップ窓口としての役割を担ってきた。復旧・復興のノウハウを防災庁で生かしていきたい。

インタビューに答える牧野京夫復興相＝５日、東京・霞が関の復興庁

