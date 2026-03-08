天皇ご一家、ＷＢＣ観戦＝対豪州、愛子さまは初―東京ドーム

Newsfrom Japan

天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは８日夜、東京ドーム（東京都文京区）で、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次リーグＣ組の日本代表「侍ジャパン」対オーストラリアの試合を観戦された。

両陛下は２００６、０９年にも東京ドームでＷＢＣを観戦しており、今回が３度目で即位後初。愛子さまは初めてで、側近によると、３人とも楽しみにしていた。この日は侍ジャパン前監督の栗山英樹さんらの説明を受けながら、本塁側の貴賓席で試合開始から最後まで熱戦を見守り、盛んに拍手を送った。

試合は４対３で日本が勝利。帰り際、天皇陛下は「素晴らしい試合でした」と関係者に感想を述べていた。

ご一家は２３年の前回大会では、日本が米国を破った決勝戦をテレビで観戦。日本の１４年ぶりの優勝を喜び、日米両チームの選手の健闘をたたえていたという。

ＷＢＣの観戦に臨まれる天皇、皇后両陛下と長女愛子さま。右端は栗山英樹さん＝８日、東京ドーム（代表撮影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]