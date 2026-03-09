長射程ミサイル、熊本に搬入＝初の反撃能力、月内配備―防衛省

Newsfrom Japan

反撃能力（敵基地攻撃能力）の要となる長射程ミサイル「１２式地対艦誘導弾能力向上型」の初配備に向け、陸上自衛隊が配備先となる陸自健軍駐屯地（熊本市）に発射装置などを搬入したことが９日、関係者への取材で分かった。防衛省は同駐屯地への月内の配備を表明している。

関係者などによると、発射装置などを載せた輸送車両は７日に陸自富士駐屯地（静岡県小山町）を出発。９日未明に健軍駐屯地に到着した。

同ミサイルは１０００キロ程度の飛翔（ひしょう）が可能で、相手部隊を遠方から排除する「スタンド・オフ・ミサイル」と呼ばれる。中国が軍事活動を活発化させるなど、急速に悪化する日本周辺の安全保障環境を踏まえ、同省は反撃能力の整備を急いでいる。

一方、他国からの攻撃目標となるリスクが高まるなど、地元の懸念も根強い。熊本市の大西一史市長は７日、配備計画に一定の理解を示した上で「搬入について事前の説明がなく、報道で知る形となったのは大変遺憾だ」とするコメントを発表した。

反撃能力を巡っては、富士駐屯地への地対地ミサイル「島しょ防衛用高速滑空弾」の月内配備も予定されている。

陸上自衛隊の健軍駐屯地に入る長射程ミサイル関連の機材を載せたとみられる車両＝９日未明、熊本市東区

