カタールから邦人２０８人退避＝チャーター機で帰国へ

外務省は９日、米・イスラエルとイランの戦闘激化を受け、カタールの首都ドーハから邦人２０８人がサウジアラビアの首都リヤドへ陸路で退避したと発表した。クウェートやバーレーンから避難した邦人らと併せ、希望者は日本政府がチャーターしたリヤド発の便で帰国する。成田空港に１０日午前に到着する予定。

政府は国際空港の閉鎖で出国が困難となったクウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に滞在する邦人らを陸路でリヤドとオマーンの首都マスカットへ輸送し、その２カ所からチャーター機で帰国させることにした。

クウェートから８４人、バーレーンから９人が出国し、８日中にリヤドに到着した。ＵＡＥからは９０人がマスカットに移り、オマーン在留邦人と共に第１便として８日に成田に着いた。

木原稔官房長官は９日の記者会見で、「現地の状況や邦人のニーズを踏まえつつ、邦人保護に万全を期す」と述べた。

外務省＝東京都千代田区

記者会見する木原稔官房長官＝９日午前、首相官邸

