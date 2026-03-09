責任は日本が負え＝台湾行政院長訪日に反発―中国

Newsfrom Japan

【北京時事】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は９日の記者会見で、台湾の卓栄泰行政院長（首相に相当）の訪日に強く反発し、「結果（への責任）は全て日本側が負うことになる」と述べた。

郭氏は訪日を「台湾独立のための小細工」と主張。「中国側は警戒を高め、日本が台湾問題ですれすれの行為を企てることに断固反対する」と非難した。日本に対して何らかの報復措置を打ち出す可能性がある。

卓行政院長は７日に日本を訪れ、東京ドームで同日行われた野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の台湾―チェコ戦を観戦。行政院長の訪日は１９７２年の日台断交後初めてで、中国の孫衛東外務次官は７日夜に金杉憲治駐中国大使に対して電話で抗議した。

日本は「台湾側がプライベートなものと説明しているので、政府としてコメントする立場にない」としているが、中国は真っ向から反論。郭氏は「外部勢力が台湾問題に干渉することに反対し、国家の主権を守る」と語った。

中国外務省の郭嘉昆副報道局長（ＥＰＡ時事）

