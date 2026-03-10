雄勝の海の幸を届けたい＝漁業権取得した女性漁師―祖母と過ごした街に移住・宮城県石巻市―東日本大震災１５年

Newsfrom Japan

東日本大震災後、宮城県石巻市に移住した高橋未希さん（３８）は、ワカメ養殖などを手掛ける同市雄勝町のヤマセ高橋水産に住み込み、漁師をするようになって１０年以上になる。地域住民の信頼は厚く、移住者としては異例の漁業権も取得。「もっと成長したい」とタコやウニ漁にもいそしむ。

海のない埼玉県で育った。幼い頃から石巻市の祖母を訪ね、海に繰り出すのが大好きだった。その祖母は震災後、避難所生活の末に体調を崩し亡くなった。同県の特別支援学校の教員になって間もなかったが、何か役に立ちたいと１３年に石巻市に移り住んだ。

震災後、人口が約４分の１に減るなど過疎化が進む市北東部の雄勝町で、地場産業のワカメ養殖の再建に奔走するヤマセ高橋水産を知ったのはその頃だった。昼間、仕事をしつつ、市中心部から片道１時間近くかけてボランティアに通い、早朝や深夜の作業を手伝うようになった。やがて、自宅からの往復２時間の生活がもどかしくなり、同水産の経営者、高橋陽一さん（６１）に「ここに住み漁一本にしたい」と切り出した。

まだ女性が少ない漁師の世界で「大丈夫か」と戸惑いつつも、熱意に押され受け入れたという陽一さん。リフトなどの資格を次々取得し、ウニの潜り漁も習得した高橋さんについて「ここまでやるとは思っていなかった」と舌を巻く。その働きぶりを受け、地元漁協も、漁業権取得を認めた。

同水産では、春がワカメ漁の繁忙期で、初夏はヒジキやコンブ、夏はウニ。秋～冬にホタテ漁が最盛期を迎える。深夜や未明の作業は当たり前で、高橋さんは「サラリーマンなら考えられないスケジュール」と話す。それでも、大好きな海で、季節の移ろいを感じられる仕事について「向いているから、続けられているんだと思う」と笑う。

震災で大きな被害が出た三陸沿岸の漁業は今、どこも後継者不足に直面している。気候変動の影響とみられる漁獲高の減少も深刻で、陽一さんは「（ホタテなどは）震災前の半分くらいしか取れない」と表情を曇らせる。

それでも、高橋さんは、同水産の商品のオンライン販売を始めるなど新たなことに挑戦する。「ここの海の幸を届けるため、漁を絶やしたくない」。独り立ちを目標に、きょうも雄勝の海へ、船を出す。

ホタテの選別作業をしながら笑顔を見せる漁師の高橋未希さん（左）＝１月１７日、宮城県石巻市の追波湾

船に乗る漁師の高橋未希さん＝１月１７日、宮城県石巻市の追波湾

船に乗る漁師の高橋未希さん（奥）＝１月１７日、宮城県石巻市の追波湾

