今なお２万６０００人避難＝東日本大震災、１１日で１５年

Newsfrom Japan

東日本大震災は１１日で発生から１５年となった。復興庁によると、全国の避難者は２万６２８１人（２月１日現在）。東京電力福島第１原発事故の影響で、福島県では今も７市町村の一部地域で避難指示が続いており、帰還を諦める住民も少なくない。国の基本方針を定めた「第２期復興・創生期間」は３月末で終わる。来年度からの５年間は、除染で生じた「除去土壌」の最終処分や住民の帰還促進など福島県への支援に重点を置く。

警察庁によると、宮城県内で発見された遺骨の身元が昨年、岩手県山田町の女児＝当時（６）＝のものと判明したため、死者は前年より１人増えて１万５９０１人、行方不明者は２５１９人。岩手、宮城両県に身元の分からない５３人の遺体がある。復興庁の発表では災害関連死は昨年末時点で３８１０人に上る。

１１日は岩手、宮城、福島各県で自治体主催の追悼式典が開かれ、地震発生時刻の午後２時４６分に関係者が黙とうする。

東電は昨年、福島第１原発３号機で溶け落ちた核燃料（デブリ）の本格的な取り出し時期を当初の２０３０年代初頭から３７年度以降へと修正した。政府と東電が目標とする５１年までの廃炉完了は極めて厳しい状況にある。

東日本大震災の追悼施設「釜石祈りのパーク」で手を合わせる人たち＝１０日午後、岩手県釜石市

東日本大震災の発生から１５年を前に、石巻南浜津波復興祈念公園で手を合わせる人。奥は震災遺構の門脇小学校＝１０日午後、宮城県石巻市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]