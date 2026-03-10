アサヒ、来月７日に全品出荷再開＝システム障害復旧へ

Newsfrom Japan

サイバー攻撃によるシステム障害で出荷制限に追い込まれたアサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）は１０日、傘下のアサヒビールが４月７日に全商品の出荷を再開すると明らかにした。２月に物流体制の復旧が完了し、飲料と食品事業は全商品の出荷を再開した。酒類も「ほぼすべて出荷できている」（広報）状況だという。

同日公表した２０２５年１～９月期の連結決算は減収減益。売上高に当たる売上収益は前年同期比０．６％減の２兆１５４８億円、純利益は２６．２％減の１０２８億円だった。

アサヒＧＨＤは昨年９月２９日に確認されたシステム障害の影響で、１１月に予定していた決算発表を先送りしていた。２５年１２月期通期の決算発表日は未定。通期への影響は精査中だとして、業績予想は据え置いた。

アサヒビールの松山一雄社長は出荷を全面再開するめどが立ったことを受け、東京都三鷹市の食品スーパーでビールを無料配布。来店客に「ご迷惑をおかけしました」などと声を掛けた。

ビールを無料配布するアサヒビールの松山一雄社長（左）＝１０日午後、東京都三鷹市

