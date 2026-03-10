福島の魅力、韓国繁華街でＰＲ＝観光回復へ―東日本大震災１５年

Newsfrom Japan

【ソウル時事】東日本大震災発生から１５年を前に、日本の復興庁は９日、韓国で福島県の食や観光の魅力を伝える動画の発信を始めた。動画は首都ソウルや第２の都市釜山の繁華街にある計１２カ所の大型ビジョンで１５日まで放映される。東京電力福島第１原発事故後に減少した同県を訪れる韓国人観光客の回復を後押しする狙いがある。

韓国では日本の地方旅行ブームも広がる。動画は約３０秒で「今こそ福島へ」と呼び掛け、地酒や和牛、会津若松市の鶴ケ城、会津芦ノ牧温泉の旅館など食や観光の魅力を紹介する。旅館は韓国でも人気のアニメ「鬼滅の刃」のモデル地ではないかと話題だ。

韓国は事故後、福島など８県からの水産物輸入を停止している。昨年福島県に宿泊した韓国人は約４３００人と震災前の１０分の１にとどまるが、観光客回復に向けた取り組みが続く。今年７月と１０月に福島空港と韓国中部・清州を結ぶチャーター便の運航も決まった。復興庁担当者は「今こそ韓国から多くの方が訪れ、福島の魅力と復興を知ってもらいたい」と訴えた。

１０日、ソウルで福島県の食の魅力を伝える動画を放映する大型ビジョン

１０日、ソウルで「１５年の回復、今こそ福島へ」と福島県の観光をアピールする大型ビジョン

