山手線パンタグラフ、ＡＩで監視＝輸送障害、ドローンも活用―ＪＲ東

Newsfrom Japan

ＪＲ東日本は１０日、山手線を走行する車両のパンタグラフを人工知能（ＡＩ）で解析し、故障車両を早期に見つけるシステムの試行を４月から開始すると発表した。９月からは架線などの点検にドローンを活用する方針で、輸送障害が起きた際、運転再開までにかかる時間を３割程度短縮することを目指す。

同社によると、山手線の新橋、恵比寿、目白、鶯谷の４駅付近に、パンタグラフを監視するカメラを設置。画像をリアルタイムでＡＩで解析し、損傷が見つかれば指令室などに連絡する。その後、ドックからドローンを飛ばし、架線などの鉄道設備を点検。早期の復旧作業につなげる。

従来は人が担っていた作業をＡＩやドローンに置き換えることで、故障車両の特定や、設備点検にかかる時間を短縮できる見通し。損傷箇所の検知にＡＩを活用するのは初めてで、将来は中央線の東京―新宿間や新幹線への導入を検討するという。

輸送障害時の鉄道設備点検で、ＪＲ東日本が活用するドローン（同社提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]