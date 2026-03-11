ガソリン上昇、１６０円台に＝３カ月ぶり、イラン攻撃で原油高

Newsfrom Japan

経済産業省が１１日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭価格（９日時点）は、全国平均で前週比３円３０銭高い１６１円８０銭となった。１６０円台を付けるのは、昨年１２月上旬以来３カ月ぶり。米国とイスラエルによるイラン攻撃に端を発した原油高の影響が表れた。

値上がりは４週連続。地域別に見ると、４７都道府県全てで価格が上昇した。最も高かったのは山形の１７０円１０銭。最も安かったのは愛知の１５５円６０銭だった。

急激な原油相場の上昇を受け、石油元売り会社は順次ガソリンの卸値を引き上げている。来週の店頭価格はさらに上がる見込みで、業界関係者は「１８０円を超える可能性がある」と分析する。店頭価格は昨年末のガソリン税暫定税率（１リットル当たり２５円１０銭）廃止に伴って押し下げられていたが、その効果は打ち消されることになりそうだ。

原油の安定供給に懸念が広がる中、先進７カ国（Ｇ７）は財務相やエネルギー相による会合を開催。石油備蓄の放出など必要な対応を取ることで一致した。赤沢亮正経済産業相は１１日の衆院予算委員会で、日本単独での放出について「可能だ。あらゆる可能性を排除せずエネルギーの安定供給確保に万全を期したい」と述べた。

ガソリンスタンドでの給油（資料写真）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]