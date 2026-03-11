２０５１年の廃炉、極めて厳しく＝デブリ本格回収、見通せず―東電福島第１原発―東日本大震災１５年

Newsfrom Japan

事故から１５年を迎えた東京電力福島第１原発では、廃炉作業の進展により構内の景色が大きく変わった。ただ、作業が順調に進んでいるとは言えず、１～３号機に８８０トンあると推計される溶け落ちた核燃料（デブリ）の本格的な取り出しは昨年、当初の２０３０年代初頭から３７年度以降に修正された。東電は５１年とされる廃炉完了目標を維持する姿勢を崩していないが、実現は極めて厳しい状況だ。

１月下旬、炉心溶融を起こした１～３号機を一望できる高台に立つと、眼前に広がる景色は前年から一変していた。１号機建屋上部が大型カバーによって完全に覆われ、事故の惨状を物語るむき出しの鉄骨などが見えなくなった。

ただ、１、２号機では使用済み燃料プールにいまも核燃料が残されたままだ。２号機では専用のクレーンなどが設置され、今年６月までに作業開始の予定。１号機では建屋上部のがれき撤去を終えてから２７～２８年度に着手する見通し。

２号機のデブリの試験的取り出しでは２４年秋と２５年春の２回で計約０．９グラムを採取。日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）などで分析した結果、ウランが全体的に分布していることや人の力程度で砕ける硬さだったことなどが分かった。

３号機のデブリの本格的取り出しに向けては、東電と原子力損害賠償・廃炉等支援機構（ＮＤＦ）が昨年７月、充填（じゅうてん）剤でデブリを固める方法などを組み合わせ、建屋の上部と横から装置を入れて回収する工法を公表。準備に１２～１５年程度必要となるため、着手時期を３７年度以降に遅らせた。

東電は今後、１～２年ほどかけて実現性を検証するとしているが、現状では回収したデブリの管理方法は決まっていない。１～２号機は本格的取り出しに向けた検討が始まったばかりだ。

廃炉完了の目標時期について、原子力規制委員会の前委員長でＮＤＦの更田豊志廃炉総括監は「もともと困難だと考えている」との見解を示しているが、東電はあくまでも５１年の目標時期は維持する考えを崩していない。同社福島第１廃炉推進カンパニーの小野明代表は「現時点では一つの目標として作業を進めたい」と述べた。

大型カバーに覆われた東京電力福島第１原発１号機。事故の惨状を物語るむき出しの鉄骨は見えなくなった＝１月２７日、福島県大熊町

水素爆発を免れた東京電力福島第１原発２号機。今年６月までに開始予定の使用済み核燃料取り出しに向け、専用クレーンと構台（写真右）を設置した＝１月２７日、福島県大熊町

２０３７年度以降に溶け落ちた核燃料（デブリ）の取り出しに着手予定の東京電力福島第１原発３号機＝１月２７日、福島県大熊町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]