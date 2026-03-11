廃炉作業、デブリ中心に＝完了目標「変える必要ない」―東電廃炉責任者インタビュー・東日本大震災１５年

Newsfrom Japan

東京電力福島第１原発事故から１５年に当たり、同社福島第１廃炉推進カンパニーの小野明代表が時事通信のインタビューに応じた。今後の廃炉作業は、溶け落ちた核燃料（デブリ）の本格的取り出しが焦点だとした上で、「それ以外の作業の見通しは２０３０年代初めには示せる」と述べ、５１年とされる廃炉目標は「現時点で変える必要はない」とした。主なやりとりは次の通り。

―事故から１５年の所感を。

直後の危機的な状況を脱して、現在は先を見て廃炉を進められるようになった。汚染水の発生量は減少し、デブリの試験的取り出しは２回完了した。大規模取り出しに向け、さまざまな設計に生かせると期待している。

―５１年の廃炉完了目標は実現できるのか。

昨年７月に３号機のデブリ大規模取り出しに向けた具体的な工法と、準備に１２～１５年かかることを報告した。実現可能性などの検証を進めているところだが、目標は現時点で変える必要はないと考えている。

―取り出したデブリの将来的な保管場所についての検討状況は。

処理水の海洋放出で空になったタンクを計画的に解体し、デブリを保管する敷地確保を鋭意進めていく。第１原発の構内で十分に確保できると考えている。

―今後１年間の課題は。

重要な作業が目白押しだ。１号機建屋上部のがれき撤去が４月にも始まる。２号機の使用済み燃料プールからの核燃料取り出しが６月までに、ロボットアームによる３回目のデブリ試験的取り出しは夏にも開始できると考えている。

―その後の見通しは。

３１年には各号機の使用済み燃料プールから全ての燃料の取り出しを終える予定だ。デブリの本格的取り出し以外の作業については、３０年代初めには見通しを示せると考えている。いよいよデブリに注目して廃炉作業を進める段階に入るだろう。

―柏崎刈羽原発の再稼働を巡っては、福島第１原発の廃炉状況が新潟県民の賛否に影響したと考えられる。責任者としての思いは。

柏崎６号機では、一つ一つの作業が安全最優先で進められている。福島への責任を果たすという当社の使命は変わらない。安全かつ着実に廃炉を進めていく。

インタビューに答える東京電力福島第１廃炉推進カンパニーの小野明代表＝４日、東京都千代田区

