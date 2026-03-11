ＪＲ東、１４日に民営化後初の値上げ＝平均７．１％、初乗り１６０円に

Newsfrom Japan

ＪＲ東日本は１４日、平均７．１％の運賃値上げに踏み切る。全面的な運賃改定は、消費税増税時などを除けば１９８７年の国鉄民営化後で初めて。山手線などの切符の初乗り運賃（１～３キロ区間）は１０円上がり１６０円となる。値上げによる増収は年８８１億円を見込み、鉄道設備の保守・更新や災害対策、ホームドアの整備費用に充てる。

同社の業績は好調だが、地方路線では利用客の減少が続き、テレワークの浸透で定期利用もコロナ前の約８割程度にとどまる。物価高や人手不足への対応も必要となり、初の値上げを決めた。

値上げの内訳は、普通運賃が７．８％、通勤定期が１２．０％、通学定期が４．９％。国鉄時代に安く設定していた首都圏中心の「電車特定区間」と山手線内の運賃を見直すため、都市部の上げ幅が大きい。山手線内の運賃は１６．４％、通勤定期で２２．９％、通学定期で１６．８％上がる。東京―新宿の運賃は５０円上がり２６０円、１カ月の通勤定期は１５５０円上がり７８４０円となる。一部の地方の通学定期は家計負担を考慮し据え置く。

山手線を走るＪＲ東日本の車両＝東京都品川区

