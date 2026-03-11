抗がん剤注射で１０代男性死亡＝２人重体―埼玉県立小児医療センター

Newsfrom Japan

埼玉県立小児医療センター（さいたま市）は１１日、白血病治療のため、脊髄周辺に抗がん剤を注射された１０代の男性患者が死亡し、１０歳未満と１０代の男性患者２人が意識不明の重体となったと発表した。

３人の髄液からは、この治療法で使用されることがない薬液が検出された。同センターは、事件と事故の両面の可能性があるとみて警察に相談している。

同センターによると、３人への抗がん剤注射は昨年１～１０月に行われた。注射直後から四肢のまひや呼吸器障害などの神経障害を発症し、１０代男性は今年２月に死亡した。３人の髄液を採取して検査した結果、微量でも中枢神経障害を引き起こし、脊椎注射では使用が禁じられている抗がん剤「ビンクリスチン」が検出されたという。

センター内で立ち上げた対策委員会の調査では、いずれも注射当日の朝に院内で薬剤師が調剤を行い、記録上は作業手順に問題は確認できなかったという。

記者会見で頭を下げる埼玉県立小児医療センターの岡明病院長（左から２人目）ら＝１１日午後、さいたま市浦和区

埼玉県立小児医療センター＝１１日午後、さいたま市中央区

