マスク氏、２年連続首位＝１３３兆円に倍増、柳井氏は３２位―米誌長者番付

【ニューヨーク時事】米経済誌フォーブスが１１日までに発表した２０２６年版の世界長者番付で、米実業家のイーロン・マスク氏が２年連続で首位となった。総資産は前年比２．５倍の８３９０億ドル（約１３３兆円）に急拡大した。同氏が率いる電気自動車（ＥＶ）大手テスラの株が急騰したことや、今年にも株式上場が想定される宇宙開発企業スペースＸの企業価値が膨らんだことが背景にある。個人資産が８０００億ドル台に到達したのは史上初となる。

日本勢トップは、カジュアル衣料チェーン「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長で３２位（前年３０位）。ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長が３６位（同６０位）、キーエンス創業者の滝崎武光氏が１２８位（同１０２位）と続いた。

上位５位はＩＴ大手グーグルなどハイテク企業の関係者が独占した。

米実業家のイーロン・マスク氏＝２０２５年１１月、ワシントン（ＡＦＰ時事）

