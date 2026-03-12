予算案１３日にも衆院通過＝野党反発、委員長解任案

Newsfrom Japan

衆院予算委員会は１２日の理事会で、２０２６年度予算案について、１３日に締めくくり質疑と採決を行う日程を坂本哲志委員長（自民党）の職権で決めた。与党は同日の衆院本会議に緊急上程して採決し、参院に送付する方針。中道改革連合など野党は「審議が尽くされていない」と反発し、坂本氏の解任決議案を共同提出した。

解任決議案を提出したのは中道、参政、チームみらい、共産の４党。坂本氏が委員会運営で野党の主張に反して職権を連発したと指摘し、「合理的理由もない『年度内成立』を最優先させた」と批判した。野党側は採決日程を決めた夜の理事会を欠席した。

高市早苗首相は１２日の同委集中審議で「国民の安心のためという思いは与野党共通だと思っている」と述べ、予算案の年度内成立を重ねて訴えた。１３日の締めくくり質疑は首相と全閣僚が出席する。

衆院予算委員会で答弁する高市早苗首相＝１２日、国会内

衆院予算委員会理事会に臨む坂本哲志委員長（中央）ら＝１２日、国会内

