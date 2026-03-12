殺傷兵器輸出、反対４８％＝自民支持層も賛否拮抗―時事世論調査
時事通信の３月の世論調査で、防衛装備移転三原則の運用指針見直しを巡り、「殺傷能力のある武器」の輸出を原則解禁するとした与党の提言について尋ねたところ、「反対」が４８．２％に上り、「賛成」は２７．０％にとどまった。「どちらとも言えない、分からない」は２４．８％だった。
自民党と日本維新の会は６日に提言書を高市早苗首相に手渡している。政府はこれを踏まえて運用指針を今春にも改定する方針だが、国民の理解をどう広げていくかが課題となりそうだ。
支持政党別にみると、自民支持層では賛成３９．２％、反対３７．２％と拮抗（きっこう）した。維新支持層は賛成４２．９％、反対２８．６％。野党支持層は賛否同率の参政党を除いて反対が多く、中道改革連合支持層は賛成１６．７％、反対６１．９％、国民民主党支持層は賛成２９．５％、反対５２．３％などだった。
調査は６～９日、全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５７．５％。２０２３年８月の調査では、殺傷能力のある武器の輸出について賛成は１６．５％、反対は６０．４％だった。
