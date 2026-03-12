高市内閣支持５９．３％に低下＝ギフト配布「問題」４５％―時事世論調査

Newsfrom Japan

時事通信が６～９日に実施した３月の世論調査によると、高市内閣の支持率は５９．３％だった。昨年１０月の政権発足後で最高だった前月を４．５ポイント下回り過去最低となったが、比較的高水準を維持した。低下は、高市早苗首相が自民党衆院議員にカタログギフトを配布したことなどが影響した可能性がある。不支持と「分からない」は共に２０．３％だった。

カタログギフト配布の是非について尋ねたところ、４５．７％が「問題だと思う」と答え、「問題だと思わない」の３６．５％を上回った。政権支持層では３３．７％が問題視し、問題なしは４７．８％だった。総額は１０００万円程度とみられるが、首相は法令には抵触しないと説明している。

衆院選の影響で２０２６年度予算案の審議入りは大きくずれ込んだものの、首相は年度内成立を目指し、与党も審議時間を短縮して採決を急いでいる。年度内成立方針に「賛成」と答えたのは４４．２％。「反対」は２１．１％、「どちらとも言えない・分からない」は３４．７％だった。

政党支持率は、自民が前月比３．２ポイント減の２６．９％で首位を維持。国民民主党が同０．２ポイント増の３．８％で、１０カ月ぶりに野党トップとなった。前回野党首位だった中道改革連合は参政党と並び３．７％。チームみらい３．２％、日本維新の会２．４％、共産党１．１％と続いた。以下、日本保守党０．９％、立憲民主党０．８％、公明党０．８％、れいわ新選組０．７％、社民党０．３％。支持政党なしは４９．４％だった。

調査は全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で行った。有効回収率は５７．５％。小数点第２位を四捨五入したことで、合計が１００％にならない場合がある。

高市早苗首相＝１１日、首相公邸

