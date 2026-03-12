ホンダ、最大６９００億円の赤字＝上場来初、ＥＶ見直しで損失―２６年３月期

Newsfrom Japan

ホンダは１２日、２０２６年３月期連結決算で、純損益が４２００億～６９００億円の赤字（従来予想３０００億円の黒字）に陥る見通しだと発表した。北米で電気自動車（ＥＶ）を取り巻く市場環境が急速に悪化したことを受け、予定していた一部モデルの発売や開発を中止。設備の減損損失など関連の損失を計上するため。

赤字転落は、上場以来初めて。２７年３月期以降も追加損失を計上し、ＥＶ関連での損失は今期と合わせて最大２兆５０００億円に上る可能性があるという。ホンダは、ＥＶを強化する戦略を転換し、北米で人気が高まっているハイブリッド車の開発を進める方針だ。

オンラインで記者会見した三部敏宏社長は「事業環境は想定をはるかに上回るスピードで大きく変化した。現実を正面から受け止める」と話した。２０４０年までにＥＶと燃料電池車（ＦＣＶ）の販売比率を１００％にするとの目標は、「現実的に困難だろう」（三部社長）と述べ、見直す考えを示した。赤字転落を受け、三部社長らは月額報酬の３割（３カ月分）を自主返上する。

赤字転落する見通しとなった２０２６年３月期業績についてオンラインで記者会見するホンダの三部敏宏社長＝１２日午後

