両陛下、６月に訪欧＝オランダ・ベルギー、国賓で

政府は１２日、天皇、皇后両陛下が国際親善のため、６月中旬から後半にかけ、オランダとベルギーを公式訪問される方向で調整していると発表した。

皇室と両国の王室は長年親交があり、天皇陛下の即位以来、両陛下にたびたび訪問の招待があった。木原稔官房長官は記者会見で「皇室と両国王室の交流は、両国の友好関係に重要な役割を果たしてきている」と述べ、訪問の調整を行う考えを示した。

宮内庁によると、両国とも国賓として訪れる。滞在中、オランダのウィレム・アレクサンダー国王やベルギーのフィリップ国王と会見し、歓迎行事や晩さん会などに臨む予定。今年、日本との外交関係樹立１６０周年を迎えるベルギーでは、記念行事への出席も検討されている。

両陛下の国際親善目的での外国訪問は、インドネシア、英国、モンゴルに続き、即位後４度目。今回の訪問日程は１０日間から２週間程度となる見通し。

天皇、皇后両陛下＝２０２５年１０月２８日、東京・元赤坂の赤坂御苑

