柏崎原発、営業運転延期へ＝発電機から電気漏れの警報―原子炉に異常なし・東電
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東京電力は１３日、再稼働した柏崎刈羽原発６号機（新潟県）について、発送電を停止させることを決めた。発電機から電気がわずかに漏れ出したことを示す警報が鳴り、詳しい原因調査のため発電機を止める必要があると判断した。原子炉に異常は確認されていないが、１８日に予定していた営業運転への移行は延期となる見通し。
東電によると、警報が鳴ったのは１２日午後４時ごろ。その後、送電を続けながら調査を進めていたが、原因は特定できていない。
１３日夜から原子炉の出力を下げ始め、１４日昼すぎに発電機を送電系統から切り離す。原子炉は２割程度の出力を維持するという。
同原発の菊川浩ユニット所長は「プラントを安全な状態にするのがわれわれの使命。原因を調査してお知らせすることが大切で、設備に大きな異常があるわけではない」と話した。
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