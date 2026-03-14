イラン攻撃動画が物議＝任天堂ゲーム、遊戯王を使用―米ホワイトハウス

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【ワシントン時事】米ホワイトハウスがＸ（旧ツイッター）で、対イラン軍事作戦をアピールする動画を投稿し物議を醸している。任天堂のゲーム「Ｗｉｉ（ウィー）スポーツ」や人気漫画「遊☆戯☆王」とみられる映像と爆撃を組み合わせており、民間人にも犠牲が出る中、不謹慎だとの批判の声が上がっている。

ホワイトハウスは１２日、イラン軍事作戦で命名された「壮絶な怒り」と題した５２秒の動画を投稿した。米軍による爆撃とボウリングのゲームの映像を重ね合わせ「ストライク」と表示。ゴルフのゲームでは「ホールインワン」と記した。

５日には、爆撃と共に遊戯王などのキャラクターを合わせた動画を公開。これに対し、遊戯王の公式Ｘは「原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、知的財産の使用を許諾した事実もない」との声明を出した。

米軍による爆撃とボウリングのゲームの映像を重ね合わせた動画（ホワイトハウスのＸ＝旧ツイッター＝より）

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