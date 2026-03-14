４．２億円強奪容疑で７人逮捕＝東京・上野、複数の暴力団幹部関与か―スマホや現金２７５０万円押収・警視庁

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東京都台東区の路上で、現金計約４億２３００万円が入ったスーツケースが奪われた事件で、警視庁暴力団対策課は１４日、事後強盗の疑いで、特定抗争指定暴力団山口組系組幹部狩野仁琉（２１）＝住所不詳、職業不詳小池恒児（４７）＝同＝両容疑者ら７人を逮捕した。いずれの認否も明らかにしていない。

同庁は同日、狩野容疑者が所属する都内の組事務所など十数カ所を捜索。現金計約２７５０万円やスマートフォンなど約２０点を押収した。

同事件の約３時間後には、羽田空港（大田区）の駐車場で約１億９０００万円を運んでいたグループが襲われる事件が発生しており、同課は二つの事件の関連についても調べる。

ほかに逮捕されたのは、指定暴力団住吉会系組幹部伊藤雄飛（２７）＝千葉県九十九里町、指定暴力団極東会系組幹部福原健光（４８）＝東京都板橋区熊野町＝両容疑者ら。

逮捕容疑は共謀し、１月２９日午後９時半ごろ、台東区東上野の路上で、現金計約４億２３００万円が入ったスーツケース３個を窃取して逃走しようとしたが、男性（４３）に見つかったため顔面付近にスプレーのようなものをかけるなどの暴行を加えた疑い。

同課などによると、７人は同日午後８時ごろ、板橋区内の公園で集合し、現場に向かった。現場からの逃走車と途中で乗り換えた車をそれぞれ運転していた小池、狩野両容疑者が指示役とみられ、実行役は伊藤容疑者ら３人だった。福原容疑者ら２人が車の調達役という。乗り換えた車は、狩野容疑者とは別の山口組系組幹部名義だった。

東京・上野の路上で４億円超が入ったスーツケースが奪われた事件で逮捕され、警視庁上野署に入る狩野仁琉容疑者＝１４日午前、東京都台東区

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