ホルムズ海峡に「軍艦」派遣要求＝トランプ氏、日本などに

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【ワシントン時事】トランプ米大統領は１４日、日本などに対し、原油輸送の要衝ホルムズ海峡に「軍艦」を派遣するよう要求した。同海峡はイランによる無人機攻撃などで事実上の封鎖状態が続いており、日本などに「海峡への脅威を根絶する」よう訴えた。

トランプ氏はＳＮＳへの投稿で「ホルムズ海峡封鎖の影響を受ける国々」として、日本のほかに中国や韓国、フランス、英国を名指しした。その上で、これらの国々が「米国と連携し、軍艦を派遣することになるだろう」と主張した。

さらに「われわれは既にイランの軍事能力を１００％破壊した」としながらも、「（イランが）無人機を飛ばしたり、機雷を敷設したり、水路に短距離ミサイルを発射したりすることは容易だ」と説明。日本などがホルムズ海峡の安全を確保している間に「米国は沿岸部を徹底的に爆撃する」と述べた。

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