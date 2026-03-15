韓国軍機で日本人退避＝イラン情勢、日韓が相互支援

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【ソウル時事】韓国外務省は１５日、イランと米イスラエルとの交戦に伴う中東情勢悪化を受け、軍輸送機をサウジアラビアに派遣し、日本人２人を含む韓国人ら計２１１人を退避させたと発表した。日本政府は先に日本人退避用チャーター機に韓国人を同乗させており、相互支援が実現した。

日韓両国は２０２４年、第三国での緊急時に自国民の退避を互いに支援する覚書を締結。日本政府は１１日、覚書の初適用としてサウジの首都リヤド発成田行きのチャーター機に韓国人を同乗させたと明らかにしていた。今回の韓国軍機を使った退避は、在サウジの日韓両大使館の協議で決まった。

輸送機はリヤドの空港を１４日午後に出発し、１５日午後にソウル近郊の空港に到着。搭乗者はサウジやバーレーン、クウェート、レバノンに滞在していた。米イスラエルがイラン攻撃を開始した２月２８日以降、中東各国の空域閉鎖と民間航空便の需要急増で足止めされており、バスなどでリヤドに集結した。

１４日、サウジアラビアの首都リヤドで、退避のため韓国軍輸送機に搭乗する人々（韓国国防省提供・時事）

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