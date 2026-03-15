元大関若嶋津死去、６９歳＝「南海の黒ヒョウ」―大相撲

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「南海の黒ヒョウ」の愛称で人気を集めた大相撲の元大関若嶋津の日高六男（ひだか・むつお）さんが１５日、病気のため死去した。６９歳だった。

鹿児島県種子島の中種子町出身。鹿児島商工高（現樟南高）から元横綱初代若乃花が師匠の二子山部屋に入門し、１９７５年春場所で初土俵。軽量ながら、強い足腰を生かして出世を重ね、８１年初場所で新入幕。８２年九州場所後に大関昇進を果たし、８４年には春場所、名古屋場所と２度の幕内優勝を遂げた。

８７年名古屋場所で現役を引退して年寄「松ケ根」を襲名。９０年に部屋を興し、元小結の松鳳山らを育てた。２０１４年末に「二所ノ関」に年寄名跡を変更し、日本相撲協会では審判部長を務めた。

１７年に千葉県船橋市の路上で倒れ、頭部の手術を受けたが復帰。相撲協会の定年を控え、２１年末に元横綱稀勢の里の荒磯親方と名跡を交換した後、再雇用制度を利用して放駒部屋付きとして後進の指導に当たり、２３年７月に協会を退職した。

夫人は元人気歌手の高田みづえさん。

日高六男さん（元大関若嶋津）

歌手の高田みづえさん（右）と結婚式を挙げた大相撲の大関若嶋津＝１９８５年９月、東京都千代田区

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