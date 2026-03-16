ミラノ・コルティナ・パラリンピックが閉幕＝初の分散開催、滞りなく

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【コルティナダンペッツォ時事】第１４回冬季パラリンピック、ミラノ・コルティナ大会が１５日、閉幕した。イタリアのコルティナダンペッツォで行われた閉会式で国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のパーソンズ会長が閉会を宣言し、ミラノとコルティナダンペッツォの聖火が消えた。

２００６年トリノ大会以来、イタリアで２度目の冬季大会。初めて複数都市で分散開催され、大きな混乱なく終えた。

過去最多となる５５の国・地域から６１１人の選手が出場。女子選手は史上最多の１６０人だった。日本勢は４４選手が参加し、メダル４個（銀３、銅１）を獲得した。

ウクライナに侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシは国を代表して出場。これに反発したウクライナは開会式に続き、閉会式にも参加しなかった。イランから出場予定だった選手は渡航の安全が確保できず不参加。中東情勢悪化の影響が大会にも及んだ。

次回３０年冬季五輪・パラリンピックはフランスのアルプス地方で、今回と同様に分散開催で行われる。

閉会式で披露されたアトラクション＝１５日、コルティナダンペッツォ

閉会式であいさつする国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のパーソンズ会長＝１５日、コルティナダンペッツォ

次回開催地のフランス・アルプス地方に引き継がれたパラリンピック旗＝１５日、コルティナダンペッツォ

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