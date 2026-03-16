作品賞に「ワン・バトル・アフター・アナザー」＝「国宝」メーキャップ賞逃す―米アカデミー賞

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【ロサンゼルス時事】米映画界最高の栄誉とされる第９８回アカデミー賞の授賞式が１５日（日本時間１６日）、米西部カリフォルニア州ロサンゼルスで開かれ、作品賞に米国の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が輝いた。同作は監督賞（ポール・トーマス・アンダーソン）なども含め最多６冠を獲得。メーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされていた「国宝」（李相日監督）のスタッフ３人は受賞を逃した。

「ワン・バトル・アフター・アナザー」は、最愛の娘をさらわれた元革命家が救出に向け刺客と闘うアクションスリラー。「国宝」はヘアメークの豊川京子さんら３人が候補に入っていた。メーキャップ・ヘアスタイリング賞は、日本生まれで米国籍のカズ・ヒロさんが海外作品で２０１８年と２０年に受賞したが、日本作品として初めて「国宝」がノミネートされた。

第９８回アカデミー賞で作品賞など最多６冠に輝いた「ワン・バトル・アフター・アナザー」のキャストやスタッフ＝１５日、ロサンゼルス（ＥＰＡ時事）

記者団の取材に応じる映画「国宝」の李相日監督（右端）、ヘアメーク担当の豊川京子さん（中央）ら＝１４日、米ロサンゼルス

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