作品賞に「ワン・バトル・アフター・アナザー」＝「国宝」メーキャップ賞逃す―米アカデミー賞
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【ロサンゼルス時事】米映画界最高の栄誉とされる第９８回アカデミー賞の授賞式が１５日（日本時間１６日）、米西部カリフォルニア州ロサンゼルスで開かれ、作品賞に米国の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が輝いた。同作は監督賞（ポール・トーマス・アンダーソン）なども含め最多６冠を獲得。メーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされていた「国宝」（李相日監督）のスタッフ３人は受賞を逃した。
「ワン・バトル・アフター・アナザー」は、最愛の娘をさらわれた元革命家が救出に向け刺客と闘うアクションスリラー。「国宝」はヘアメークの豊川京子さんら３人が候補に入っていた。メーキャップ・ヘアスタイリング賞は、日本生まれで米国籍のカズ・ヒロさんが海外作品で２０１８年と２０年に受賞したが、日本作品として初めて「国宝」がノミネートされた。
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