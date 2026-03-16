辺野古沖で転覆、女子高生ら２人死亡＝平和学習で乗船、２人負傷―海保巡視船の搭載艇も・沖縄

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１６日午前１０時１０分ごろ、沖縄県名護市の辺野古沖で船２隻が転覆した。平和学習のため同県を訪れていた同志社国際高（京都府京田辺市）の２年生１８人と乗組員３人の計２１人が乗っており、全員救助されたが４人が負傷。うち心肺停止状態だった男女２人の死亡が確認された。

第１１管区海上保安本部（那覇市）は、２隻が大きな波を受けて転覆したとみて、詳しい事故原因を調べる。

同本部によると、亡くなったのは同校の女子生徒（１７）と転覆した「不屈」（１．９トン）の７０代の男性船長。付近にいた海保の船が撮影した映像などから、２隻は１列に並んで移動した際に大きな波を受け、転覆したとみられるという。

また、午後５時５分ごろには、現場を調査していた那覇海上保安部所属の巡視船の搭載艇が転覆。乗船していた海上保安官６人のうち、４人は別の船に救助され、付近の岩場に避難した２人もその後救助された。いずれも命に別条はない。

不屈には生徒８人と乗組員１人の計９人、もう１隻の「平和丸」（５トン未満）には生徒１０人と乗組員２人の計１２人が乗っていた。

同志社国際高によると、２年生の約２７０人が１４～１７日の日程で沖縄県を訪問。いくつかのコースに分かれて行動しており、１８人は米軍普天間飛行場（宜野湾市）の移設に向けた工事が行われている辺野古沖を視察する予定だったという。

木原稔官房長官は１６日午後、転覆現場は工事周辺の立ち入りを禁止する「臨時制限区域」外だったと明らかにした。

事故当時、沖縄本島北部などには波浪注意報が発令されていた。

辺野古沖で転覆し、岸壁に引き揚げられた平和丸＝１６日午後、沖縄県名護市の辺野古漁港

辺野古沖で転覆した２隻の船＝１６日午後、沖縄県名護市の辺野古漁港

辺野古沖で転覆し、岸壁に引き揚げられた「不屈」＝１６日午後、沖縄県名護市の辺野古漁港

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