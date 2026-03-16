親子３人殺害、被告に無期懲役＝「心神耗弱」認める―さいたま地裁

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埼玉県飯能市の民家で２０２２年１２月、米国人ら親子３人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた無職斎藤淳被告（４３）の裁判員裁判の判決が１６日、さいたま地裁であった。井下田英樹裁判長は「残忍で無慈悲、極めて悪質な犯行」とする一方、心神耗弱を認め無期懲役（求刑死刑）を言い渡した。

井下田裁判長は判決で、斎藤被告は自分が被害者から攻撃されているとの妄想と怒りを抱き、「無抵抗になった後も執拗（しつよう）に攻撃を続けた犯行態様は極めて悪質」と強調。落ち度のない３人の命を奪ったのは極めて重大で、「本来であれば極刑の選択も十分にあり得る事案だ」と指摘した。

その上で、斎藤被告は当時、統合失調型障害を抱え、「犯行を思いとどまることに支障があった疑いがある」と指摘。心神神耗弱状態と認め、無期懲役が相当だとした。

凶器のおのを準備したり、防犯カメラ対策でマスクを着用したりと計画的かつ合理的な行動をしており、善悪を判断する能力が完全に失われた「心神喪失状態」との弁護側の主張は退けた。

被告の精神障害が事件に与えた影響は限定的だったとの検察側の主張については「当時存在していた妄想や動機を除外して精神状態を評価する手法は恣意（しい）的で不合理だ」と批判した。

判決後、遺族は「寛大な判決で、強い憤りを感じている。検察官には直ちに控訴いただくことを希望します」とコメントした。

さいたま地裁＝さいたま市浦和区

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