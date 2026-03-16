女性皇族の身分保持案尊重＝高市首相、夫婦別姓に慎重―参院予算委

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参院予算委員会は１６日、高市早苗首相と全閣僚が出席して２０２６年度予算案に関する基本的質疑を行い、実質審議に入った。首相は皇族数の確保策に関し、女性皇族が結婚後に皇室にとどまる案についても「尊重する」と明言。選択的夫婦別姓制度の導入には改めて慎重な姿勢を示した。

安定的な皇位継承を巡り、政府の有識者会議が２１年にまとめた報告書は(1)女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持(2)旧宮家の男系男子が養子として皇籍に復帰―の２案を提示した。一方、自民党と日本維新の会の連立合意書は養子案を「第１優先」と記している。

首相は「報告書を私は尊重している」と、２案に差をつけない立場を表明。連立合意に関しては「何を優先的に記載するかは政党間の話だ」と述べるにとどめた。

立憲民主党の蓮舫氏は、女性天皇を容認する法改正を行う考えがあるかただした。首相は悠仁さまの次代以降の皇位継承について「具体的に議論するには機が熟していない」と応じた。

皇位の安定継承について首相は「国会で議論してもらう」と語り、与野党協議を見守る意向を強調。各党各会派の意見がまとまれば、政府側で皇室典範改正案の作成に着手するとした。

選択的夫婦別姓制度について、首相は結婚後の旧姓の通称使用拡大とは「全く別物」と指摘。旧姓使用の利便性向上に意欲を示し、「国の行政機関は単記もしくは併記でかなり対応できるようになっている。全ての都道府県、民間事業者に広げていく」と述べた。選択的別姓導入を主張した蓮舫氏に答えた。

首相は、イラン情勢の悪化を受けてペルシャ湾に滞留する日本関係船舶の船員支援に関し、「関係省庁が情報共有を密に行っている」と説明。金子恭之国土交通相は水や食料の確保、乗組員の健康に問題はなく、退避の要望もないと明らかにした。立民の徳永エリ政調会長への答弁。

参院予算委員会で答弁する高市早苗首相＝１６日、国会内

参院予算委員会で質問する立憲民主党の蓮舫氏＝１６日午後、国会内

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