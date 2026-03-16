自衛隊と米台湾軍の音楽交流を＝日華懇の古屋会長、頼総統に

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【台北時事】台湾を訪問した超党派の議員連盟「日華議員懇談会」会長を務める自民党の古屋圭司前選対委員長は１６日、台北の総統府で頼清徳総統と会談した。古屋氏はこの中で、自衛隊、台湾軍、米軍の音楽隊による「文化交流の実現」を提案した。総統府が会談の動画を公表した。

古屋氏は「あくまでも文化交流であり、中国からとやかく言われる筋合いはない」と述べた。その後に記者会見した古屋氏によると、頼氏は「台湾も窓口をつくって実現に向け取り組みたい」と賛同し、１５日に古屋氏と面会した対台湾窓口機関、米国在台協会のグリーン台北事務所長（大使に相当）も「非常に前向き」だったという。

一方、古屋氏は１６日、台北で開かれたフォーラムに参加し、英語の演説で同様の提案を行った。古屋氏は演説原稿について、木原稔官房長官と「事前にすり合わせた」と明らかにした。

１６日、台北の台湾総統府で、頼清徳総統（左）と握手する「日華議員懇談会」会長を務める自民党の古屋圭司前選対委員長（総統府提供・時事）

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