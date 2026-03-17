「りゅうぐう」にもＤＮＡ構成物質＝小惑星「ベンヌ」に続き―海洋機構など

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探査機はやぶさ２が地球に持ち帰った小惑星「りゅうぐう」の砂から、ＤＮＡやＲＮＡを構成する５種類の核酸塩基すべてが見つかったと、海洋研究開発機構などの研究チームが発表した。米国の探査機が採取した小惑星「ベンヌ」の砂からも検出されており、生命の材料となる物質が地球外からもたらされたとする仮説を後押しする発見だという。論文は１７日、英科学誌ネイチャー・アストロノミーに掲載された。

りゅうぐうやベンヌはいずれも有機物や水を含む炭素質小惑星。太陽系誕生当時の物質を内部に保持しているとされる。先行研究で、りゅうぐうからは核酸塩基の一つウラシルが検出されたほか、ベンヌからは５種の核酸塩基と糖などＲＮＡの材料すべてが見つかっていた。

海洋機構の古賀俊貴・ポスドク研究員らは、りゅうぐうの砂約２０ミリグラムから、水や塩酸を使って有機物を抽出。詳しく調べたところ、ベンヌと同様に５種の核酸塩基のほか、アミノ酸、尿素などの有機分子を見つけた。

古賀さんは「どちらの小惑星にも豊富な有機分子が存在することは、太陽系の形成過程に私たちの身体の源となる物質が当たり前のように存在していたという事実をより確かにした」と話した。

小惑星「りゅうぐう」の砂（容器中央の黒い物質）＝２０２１年６月、相模原市中央区の宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）相模原キャンパス

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