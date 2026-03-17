第５次犯罪被害者基本計画を閣議決定＝ワンストップ拡充、手帳導入で負担軽減

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政府は１７日、２０２６年度から５年間の犯罪被害者や遺族らのための施策や対応方針を定めた「第５次犯罪被害者等基本計画」を閣議決定した。支援を受ける際の精神的負担を減らす「被害者手帳」の導入や、一元的に支援を受けられるワンストップサービスの体制整備などを盛り込んだ。

新たな計画では第１次計画から２０年間の取り組みを整理した上で、損害回復や経済的支援▽心身被害の回復・防止▽刑事手続きへの関与拡充▽支援の体制整備▽国民の理解増進―の五つの取り組みを重点課題と記載。支援団体や当事者からのヒアリングをもとに、現行計画より２８多い３０７の施策をまとめた。

具体的には、被害状況や過去の支援内容を記録し、何度も説明する負担を軽減する「被害者手帳」や、各機関が支援経過を共有する「カルテ」の導入を明記。たらい回しや漏れを防ぐため、支援コーディネーターを中心に各機関をつなぐワンストップサービスを進めるとし、人材育成や財政面の補助で地域間の格差解消を目指すとした。

首相官邸＝東京都千代田区

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