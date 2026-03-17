座長に清家・元慶応義塾長＝国民会議有識者１２人内定―政府

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政府は１７日、消費税減税と給付付き税額控除について議論する「社会保障国民会議」の下に設置する有識者会議のメンバー１２人を発表した。座長に慶応義塾の清家篤・元塾長が就任。このほか、経済財政諮問会議の民間議員を務める第一生命経済研究所の永浜利広首席エコノミストや政府税制調査会の翁百合会長、宮崎県の河野俊嗣知事らを内定した。

初会合は月内に開く見通しで、全世代型社会保障改革担当相を兼ねる城内実経済財政担当相は「できるだけ早期に開催できるよう調整中だ」と説明した。

有識者会議の残る８人は次の通り（敬称略）。

東大名誉教授・伊藤元重、元日銀審議委員・片岡剛士、関西学院大名誉教授・小西砂千夫、大和総研主任研究員・是枝俊悟、三菱総合研究所常務研究理事・武田洋子、岐阜県可児市長・冨田成輝、経団連事務総長・久保田政一、ＪＲ東日本会長・深沢祐二。

清家篤 元慶応義塾長

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