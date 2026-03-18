中立公、国民会議に参加へ＝統一選連携を確認

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中道改革連合の小川淳也代表と立憲民主党の水岡俊一代表、公明党の竹谷とし子代表は１８日、国会内で会談し、消費税減税と給付付き税額控除を話し合う超党派の「社会保障国民会議」に３党がそろって参加する方針で一致した。今後、参加の条件や時期などについて自民党と具体的な調整を進め、早ければ来週にも協議に加わる見通しだ。

３党首の会談後、小川氏は記者団の取材に応じ「３党で足並みをそろえ、参加する方向で調整に入る」と表明。会議では給付付き税額控除の具体化を重視する考えを示した。中道の岡本三成政調会長を自民側との窓口役とし、参加のタイミングについては「早いに越したことはない」と述べた。

国民会議には野党から国民民主党とチームみらいが既に参加。自民は中立公にも協議入りを打診したが、２０２６年度予算案の審議で与党の強引な国会運営が目立つことなどを理由に、３党は参加の是非を慎重に検討してきた。

党首会談では来春の統一地方選について、３党の議席最大化に向け、共通政策の取りまとめなど連携を深めることも確認。また、１９日の日米首脳会談を巡り、ホルムズ海峡の安全確保や米国の追加関税発動などに関する申し入れ書を政府に提出することとした。

会談に臨む中道改革連合の小川淳也代表（中央）、立憲民主党の水岡俊一代表（右）、公明党の竹谷とし子代表＝１８日午前、国会内

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