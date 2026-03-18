ガソリン急騰、１９０円８０銭＝最高値更新、政府は１９日に補助再開

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経済産業省が１８日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭価格（１６日時点）は、全国平均で前週比２９円高の１９０円８０銭まで急騰し、最高値を更新した。上げ幅も過去最大に並んだ。自動車が生活の足として欠かせない地方を中心に家計への打撃となりそうだ。政府は価格高騰対策として、昨年末に終了した石油元売り会社への補助金を１９日に再開する。

イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖で、原油高が進んだ影響が出た。値上がりは５週連続。４７都道府県全てで価格が上昇した。最も高かったのは山形の１９８円５０銭。最も上昇幅が大きかったのは岡山の３２円１０銭だった。

初回の補助では３０円２０銭を元売り会社に支給し、店頭価格を１７０円程度に抑制することを目指す。卸値の一段の上昇により、来週の価格は補助がなければ２００円を超える見通しだった。

レギュラー価格２０２円を示すガソリンスタンドの価格看板＝１８日午後、山形市

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