ＡＩ関連に２００億円投資＝海外顧客１０００万人目標―住友生命社長

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住友生命保険の高田幸徳社長は１８日までに、時事通信のインタビューに応じた。２０２６年度から３年間で人工知能（ＡＩ）関連に２００億円を投じると明らかにした。作業効率の改善などを例に挙げ、「ＡＩを使って人のレベルを上げていく」と述べた。内勤職員の総労働時間の１割削減を目指すほか、データを活用した顧客への商品提案などを強化する方針だ。

デジタル技術を用いた保険販売や保険代理店管理に強みを持つ、シンガポール子会社のシングライフのノウハウを国内に応用することも検討している。顧客の意向を重視した比較推奨販売など規制が厳格化する中、代理店が商品を比較しやすいようデジタル技術を活用した支援ツールを開発。２６年度後半からの運用を視野に入れる。

本業のもうけを示すグループ連結基礎利益は、３年間累計で１兆３３００億円を目指す。「運用収益の向上を中心に１年当たり４０００億円台まで伸ばしたい」と語った。２５年３月期の連結基礎利益は３７９８億円だった。

また、３０年までに子会社の海外顧客数を現在の約６００万人から１０００万人に伸ばすことを新たな経営目標に加える。国内市場が縮小する中で、海外の顧客基盤を強化する。

インタビューに答える住友生命保険の高田幸徳社長＝１３日、東京都中央区

インタビューに答える住友生命保険の高田幸徳社長＝１３日、東京都中央区

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