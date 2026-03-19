ＥＶ専用新ラインで１００万台生産へ＝今夏にも完成、印西部工場公開―スズキ

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【ハンサルプール（インド西部）時事】自動車大手スズキは１８日、インド子会社マルチ・スズキの西部グジャラート州にある工場を報道陣らに公開し、建設中の新たな生産ラインを電気自動車（ＥＶ）専用にすると明らかにした。完成予定は７～９月。これにより工場の年間生産能力は２５万台増え、１００万台となる。

公開したのは、２０１７年に稼働した敷地面積約２６０万平方メートルのハンサルプール工場。４番目となる新ラインではスズキ初のＥＶ「ｅビターラ」を主に生産する。これまで同車種を作っていた既存のラインは、需要の多い小型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「フロンクス」の増産に回す方針。

マルチ・スズキの山口一成取締役（インド生産担当）は、工場の生産能力拡大に伴い「労働者や運営する幹部をいかに育成し、レベルアップしていくか」が課題と述べた。

１８日、スズキが公開した子会社工場＝インド西部グジャラート州ハンサルプール

１８日、スズキが公開した東芝やデンソーと合弁で設立した車載用リチウムイオン電池工場で、電池セルを組み立てる従業員＝インド西部グジャラート州ハンサルプール

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