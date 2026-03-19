「中国、２７年の台湾侵攻計画せず」＝高市首相発言は重大転換―米報告書

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【ワシントン時事】米国の情報機関を統括する国家情報長官室は１８日、世界の脅威に関する年次報告書を発表し、「中国指導部は２０２７年に台湾侵攻を実行する計画を現在持っていない」との見方を示した。また、高市早苗首相の台湾有事を巡る発言について「日本の現職首相としては重大な方針転換を意味する」と指摘した。

報告書は、「中国指導部は台湾統一に向けた固定した期限を設けていない」と分析。さらに「中国当局者は、台湾への水陸両用侵攻は極めて困難で、特に米国が介入した場合は失敗するリスクが高いと認識している」と強調した。

高市首相は昨年１１月の国会答弁で台湾有事が日本の「存立危機事態」に該当し得ると語った。報告書は「中国はおそらく、首相の発言が台湾独立運動を勢いづけることを懸念している」と言及。２６年を通じて中国が日本への圧力を強め、沖縄県・尖閣諸島周辺での軍事活動も強化すると予測した。

台北の商業街（資料、ＡＦＰ時事）

米上院の公聴会に臨むギャバード国家情報長官（中央）ら＝１８日、ワシントン（ＡＦＰ時事）

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