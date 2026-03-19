ＤＶ相談９万８０００件、最多更新＝児童虐待、リベンジポルノも高止まり―警察庁

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警察庁は１９日、配偶者などからの暴力（ＤＶ）の相談件数が２０２５年に９万８２８９件あり、ＤＶ防止法が施行された０１年以降で最多だったと発表した。前年比３．５％増で２２年連続増。被害の約３割が男性だった。

事件として警察が摘発したのは８３５８件で、前年比０．７％減。暴行と傷害が約９割を占め、殺人、殺人未遂は計１２８件だった。保護命令違反での摘発は８８件。

虐待の疑いで警察が児童相談所に通告した１８歳未満の子どもは前年比０．２％増の１２万２５８８人だった。摘発件数は同２．２％減の２５９２件、事件化した虐待の被害児童数は同２％減の２６４７人。いずれも過去２番目で被害が高止まりしている。

児相からの通報を基にした摘発は最多の１１３１件となり、連携が進んでいることをうかがわせた。

相手のわいせつ画像をインターネット上に流出させる「リベンジポルノ」についての相談は、前年比１８．１％増の２５１４件と９年連続で増え、最多を更新した。

配偶者などからの暴力（ＤＶ）＝イメージ

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