認知度向上、暑さ対策課題＝開幕まで１年の花博

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１年後に横浜市で開幕する２０２７年国際園芸博覧会（花博）。一般的な認知度はまだ低く、機運醸成が急務となっている。夏場の開催となるため、同市西部の米軍施設跡地（瀬谷区、旭区）に整備される会場の暑さ対策も課題だ。

神奈川県が昨秋実施した県民調査では、花博を知っている人は横浜市では８割を超えたが、同市を除く全体では５割を切った。県担当者は「県内全体の知名度を底上げしたい」と話した。

チケットの販売目標は計１０００万枚で、うち５００万枚を前売りで販売する計画。開幕が桜の開花シーズンと重なるため、運営団体である国際園芸博覧会協会の河村正人事務総長は「スタートダッシュ」を期待する。６００本の桜で盛り上げる考えだ。

会場には日陰となる場所が少なく、協会は、出展する企業などに対し、来場者が涼めるスペースの確保を要請。給水器の設置や日傘の貸し出しも行う。

トイレ対策も重要になる。協会によると、大阪・関西万博では会場内のトイレの５４％が女性用だったが、長蛇の列ができることもあった。花博ではこの教訓を生かし、６５％を女性用にする方針だ。

２０２７年国際園芸博覧会（花博）の日本政府出展起工式に登場した公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」＝２０２５年１１月、横浜市瀬谷区

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