新名神トンネルで事故、６人死亡＝火災発生、トラック運転の女逮捕―三重・亀山

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２０日午前２時２０分ごろ、三重県亀山市安坂山町の新名神高速道路の野登トンネル内で、大型トラックが前方の乗用車に追突するなど計４台が絡む事故があった。車両火災も発生し、県警によると、車２台に乗っていた子ども３人を含む６人の死亡が確認された。

県警は、自動車運転処罰法違反（過失運転致死）容疑で大型トラックを運転していた運送会社社員、水谷水都代容疑者（５４）＝広島県安芸高田市八千代町＝を現行犯逮捕。「事故を起こしたのは間違いない」と容疑を認めているという。

県警や消防によると、事故当時、現場の約１キロ先では工事が行われており、それに伴う渋滞が発生していた。水谷容疑者が運転する大型トラックが前方の乗用車に追突し、さらに別の乗用車と大型トレーラーを巻き込んだ。大型トラックを含む３台が燃える火災も起き、午前４時ごろまでに鎮火したが、焼け跡から遺体が見つかったという。

車４台が絡む事故が起きた新名神高速道路の野登トンネル＝２０日午後、三重県亀山市

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