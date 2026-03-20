台湾問題、中国けん制＝トランプ米大統領「拉致解決」支持―日米首脳会談

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【ワシントン時事】高市早苗首相とトランプ米大統領は１９日（日本時間２０日）の会談で、台湾問題を巡り中国をけん制した。首相は北朝鮮による日本人拉致問題の解決への協力を求め、トランプ氏は全面的に支持すると表明した。

日米首脳は「台湾海峡の平和と安定は地域の安全保障と世界の繁栄に不可欠」との認識を確認。「対話を通じた平和的解決を支持する」として、力による一方的な現状変更の試みに反対する考えを改めて示した。

両首脳は「自由で開かれたインド太平洋」構想の推進を確認し、中国や北朝鮮対応で連携することで一致。トランプ氏は日中が「少し緊張感のある関係」だと指摘しつつ、中国の習近平国家主席と会談すれば日本を称賛すると述べた。

北朝鮮の「完全な非核化」を目指して関与を続けることも申し合わせた。首相は拉致解決へ「私自身が金正恩氏（朝鮮労働党総書記）と直接会う、その気持ちが非常に強い」と伝えた。

ホワイトハウスで会談する高市早苗首相（右から２人目）とドナルド・トランプ米大統領（右端）＝１９日、アメリカ・ワシントン

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