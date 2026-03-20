熊本地震復興、特別展で紹介＝漫画「ワンピース」とコラボ

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熊本地震の発生から４月で１０年となるのを前に、熊本県と人気漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」がコラボした復興プロジェクトの特別展が２０日、県立美術館（熊本市）で始まった。県は、これまでの復興の歩みなどを県内外に広く伝えたい考えだ。

熊本地震は２０１６年４月１４日に前震、同１６日に本震が発生。ワンピースの作者で同市出身の尾田栄一郎さんから本震翌日、県に届いた応援メッセージがきっかけとなり、復興プロジェクトが立ち上がった。

展示コンセプトは「ＳＨＩ―ＲＵ―ＳＨＩ（しるし）」で、主人公ルフィらの腕に描かれた「仲間の印」や「復興の印」といった意味を込めた。展示では、被災市町村に計１０体設置した主要キャラクター「麦わらの一味」の銅像の原型を初公開。漫画の名場面と復興の軌跡を重ね合わせた映像の上映などもある。

一般公開を前に木村敬知事は「復興が進み、笑顔でこの展覧会を見に来ることができるようになり、うれしく思う」とあいさつした。息子３人と来場した公務員の木本光俊さん（３５）＝熊本市＝は「ワンピースのおかげで地震のことを知ってもらえた。尾田先生には感謝しかない」と話した。

特別展は入場無料（事前予約制）で、今年５月２４日まで開催される。

熊本地震の被災市町村に置かれている「麦わらの一味」の銅像の原型＝２０日午前、熊本市中央区

熊本県と漫画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」がコラボした熊本地震復興特別展と県の人気キャラクター「くまモン」＝２０日午前、熊本市中央区

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