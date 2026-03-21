花見予算、１３％減の６３００円＝節約志向？、ソロ観賞も定着―調査会社

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物価高が続く中、間もなく迎える花見の季節。今年の予算を聞くと、昨年より１３．８％減の平均６３８３円だったことが２１日までに、調査会社インテージ（東京都千代田区）のアンケートで分かった。節約志向が影響したとみられ、１人で楽しむ「ソロ花見」が定着しつつある実態も明らかになった。

調査は２月中旬、同社がインターネットを通じ全国の１５～７９歳の男女を対象に実施。２５００人から有効回答を得た。

今年の花見について「予定している」「するかもしれない」と答えたのは９５１人（３８．０％）で、平均予算は６３８３円（昨年比１３．８％減）だった。予算は新型コロナ流行が始まった２０年は２７３７円で、２３年には約７０００円に回復。昨年は７４０７円だった。

花見に行く時間帯や場所を複数回答で聞くと、「昼、近場の桜が咲く場所」が７１．１％でトップだった。誰と行くかを聞くと、１人で行くと答えたのは９．８％で昨年より０．３ポイント増えた。

同様に、「昼、近場の桜の名所」（４２．７％）を選んだ中で１人で行くと答えたのは９．４％（昨年比３．２ポイント増）だった。「夜、近場の桜が咲く場所」（１８．４％）の中で１人で行くのは１２．０％（同３．１ポイント増）、「夜、近場の桜の名所」（１１．０％）のうち１人で行くのは８．６％（同２．３ポイント増）だった。

同社の担当者は「物価高で生活必需品のコストが上がる中、花見にかけるお金にも節約志向の影響が出ている」と分析。「通勤や帰宅途中などに自分のペースで桜を楽しむソロ花見も定着しつつあると言えるのでは」と話している。

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